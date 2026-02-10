16χρονη γίνεται η πρώτη που θεραπεύεται χάρη σε μια πρωτοποριακή γενετική θεραπεία από τον καρκίνο
16χρονη γίνεται η πρώτη που θεραπεύεται χάρη σε μια πρωτοποριακή γενετική θεραπεία από τον καρκίνο
«Πραγματικά πίστευα ότι θα πεθάνω» λέει σήμερα η Alyssa Tapley
Η Alyssa Tapley είναι σήμερα 16 ετών και ονειρεύεται μεγαλώνοντας να γίνει επιστήμονας και να ερευνά νέες θεραπείες για τον καρκίνο. Άλλωστε, γνωρίζει πολύ καλά τη σημασία τους: μετά τη διάγνωσή της με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Τ-κυττάρων έγινε η πρώτη ασθενής στον κόσμο στην οποία εφαρμόστηκε, το 2022, μια επαναστατική γονιδιακή θεραπεία που της έσωσε τη ζωή και της έδωσε την ευκαιρία να κάνει σχέδια για το μέλλον.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα