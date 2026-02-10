16χρονη γίνεται η πρώτη που θεραπεύεται χάρη σε μια πρωτοποριακή γενετική θεραπεία από τον καρκίνο
16χρονη γίνεται η πρώτη που θεραπεύεται χάρη σε μια πρωτοποριακή γενετική θεραπεία από τον καρκίνο

«Πραγματικά πίστευα ότι θα πεθάνω» λέει σήμερα η Alyssa Tapley

Η Alyssa Tapley είναι σήμερα 16 ετών και ονειρεύεται μεγαλώνοντας να γίνει επιστήμονας και να ερευνά νέες θεραπείες για τον καρκίνο. Άλλωστε, γνωρίζει πολύ καλά τη σημασία τους: μετά τη διάγνωσή της με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Τ-κυττάρων έγινε η πρώτη ασθενής στον κόσμο στην οποία εφαρμόστηκε, το 2022, μια επαναστατική γονιδιακή θεραπεία που της έσωσε τη ζωή και της έδωσε την ευκαιρία να κάνει σχέδια για το μέλλον.

