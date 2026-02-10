H Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε τη νέα εκδοχή του straight-leg jeans
Σε συνδυασμό με ένα navy rollneck πουλόβερ και ένα μαύρο peacoat.
ΗAmal Clooney έκανε ένα ταξίδι-αστραπή στην Ιταλία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 και μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου, η διεθνούς φήμης δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχε ήδη επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Μιλάνου. Για το airport styling της αυτή τη φορά επέλεξε μια ανανεωμένη εκδοχή της τάσης των straight-leg jeans.
