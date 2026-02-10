H Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε τη νέα εκδοχή του straight-leg jeans
MARIE CLAIRE

H Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε τη νέα εκδοχή του straight-leg jeans

Σε συνδυασμό με ένα navy rollneck πουλόβερ και ένα μαύρο peacoat.

H Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε τη νέα εκδοχή του straight-leg jeans
ΗAmal Clooney έκανε ένα ταξίδι-αστραπή στην Ιταλία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 και μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου, η διεθνούς φήμης δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχε ήδη επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Μιλάνου. Για το airport styling της αυτή τη φορά επέλεξε μια ανανεωμένη εκδοχή της τάσης των straight-leg jeans.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης