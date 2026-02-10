Τρία ζώδια από σήμερα περνούν σε μια ολοκαίνουργια ρομαντική φάση
Τρία ζώδια από σήμερα περνούν σε μια ολοκαίνουργια ρομαντική φάση
Με τη Σελήνη στον Τοξότη, η αγάπη γίνεται ο βασικός οδηγός.
Ηημέρα είναι αφιερωμένη στη συναισθηματική ελευθερία. Η Σελήνη στον Τοξότη ευνοεί ιδιαίτερα τα παρακάτω ζώδια, ανοίγοντας τον δρόμο προς την αισιοδοξία, τη χαρά και τη βαθύτερη ανθρώπινη σύνδεση. Παρά τον θόρυβο και την αρνητικότητα γύρω μας, επιλέγουμε συνειδητά την αγάπη και την ευτυχία. Και κάπως έτσι, ξεκινά ένα νέο, πιο φωτεινό ερωτικό κεφάλαιο.
