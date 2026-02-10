Ο ρομαντισμός δεν έχει πεθάνει (τουλάχιστον στη μόδα)
Ο ρομαντισμός δεν έχει πεθάνει (τουλάχιστον στη μόδα)

Από τις πασαρέλες της Υψηλής Ραπτικής μέχρι τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη», ο ρομαντισμός επιστρέφει στο προσκήνιο.

Ο ρομαντισμός δεν έχει πεθάνει (τουλάχιστον στη μόδα)
Ένας από τους βασικότερους λόγους που ανυπομονούμε να δούμε την επερχόμενη ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» είναι τα κοστούμια. Ο ρομαντισμός του εμβληματικού μυθιστορήματος της Έμιλυ Μπροντέ αναμένεται να αποτυπωθεί μέσα από ενδύματα που καθρεφτίζουν τόσο την εποχή όσο και τη συναισθηματική ένταση των ηρώων, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια αισθητική που εδώ και λίγους μήνες φαίνεται να κυριαρχεί ξανά στη μόδα.

