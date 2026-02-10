Ο ρομαντισμός δεν έχει πεθάνει (τουλάχιστον στη μόδα)
Ο ρομαντισμός δεν έχει πεθάνει (τουλάχιστον στη μόδα)
Από τις πασαρέλες της Υψηλής Ραπτικής μέχρι τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη», ο ρομαντισμός επιστρέφει στο προσκήνιο.
Ένας από τους βασικότερους λόγους που ανυπομονούμε να δούμε την επερχόμενη ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» είναι τα κοστούμια. Ο ρομαντισμός του εμβληματικού μυθιστορήματος της Έμιλυ Μπροντέ αναμένεται να αποτυπωθεί μέσα από ενδύματα που καθρεφτίζουν τόσο την εποχή όσο και τη συναισθηματική ένταση των ηρώων, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια αισθητική που εδώ και λίγους μήνες φαίνεται να κυριαρχεί ξανά στη μόδα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα