Επστάιν: Έδωσε 15 χιλιάδες δολάρια στον Γούντι Άλεν για να «βοηθήσει» τη θετή κόρη του να αποφοιτήσει από ιδιωτικό σχολείο

Ήταν τον Δεκέμβριο του 2016 όταν, σύμφωνα με τους φακέλους Epstein που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Jeffrey Epstein και ο Woody Allen αναζητούσαν παραλήπτη για μια δωρεά του ύψους των 15.000 δολαρίων.