«Εξέλιξη φάντασμα»: Όταν η προσφορά στη δουλειά δεν μεταφράζεται σε αυξήσεις και προαγωγές

Αντιμέτωποι με το δυσάρεστο φαινόμενο της «εξέλιξης φάντασμα» («ghost growth») έρχονται δύο στους τρεις εργαζόμενους, σύμφωνα με δημοσκόπηση της πλατφόρμας για θέματα καριέρας My Perfect Resume, στην οποία συμμετείχαν 1.000 Αμερικανοί. Με αυτή τη φράση περιγράφεται μια καριέρα που, στα χαρτιά, είναι επιτυχημένη, αλλά στην οποία ουσιαστικά ο επαγγελματίας αναλαμβάνει όλο και περισσότερη δουλειά χωρίς την αντίστοιχη αναγνώριση, π.χ. σε επίπεδο απολαβών ή προαγωγής. Στην καλύτερη περίπτωση, εισπράττει έναν λεκτικό έπαινο.