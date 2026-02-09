Τρία ζώδια που προσελκύουν οικονομική επιτυχία όλη την εβδομάδα
Τρία ζώδια που προσελκύουν οικονομική επιτυχία όλη την εβδομάδα

Στο επίκεντρο της εύνοιας των πλανητών.

Τρία ζώδια βρίσκονται αυτή την εβδομάδα στο επίκεντρο της οικονομικής εύνοιας, καθώς οι πλανητικές μετακινήσεις φέρνουν νέες ευκαιρίες, έξυπνες αποφάσεις και φρέσκες προοπτικές. Από τις 9 έως τις 15 Φεβρουαρίου, το σύμπαν στέλνει ισχυρά μηνύματα αφθονίας, αρκεί να κινηθείτε στρατηγικά.

 
Η Αφροδίτη περνά στους Ιχθύς στις 10 Φεβρουαρίου, εγκαινιάζοντας μια περίοδο βαθιάς ευημερίας, όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε συναισθηματικό επίπεδο. Παράλληλα, στις 13 Φεβρουαρίου, ο Κρόνος μετακινείται στον Κριό, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου κύκλου δύο ετών που θα ολοκληρωθεί το 2028. Πρόκειται για μια φάση που απαιτεί ωριμότητα, πειθαρχία και έξυπνη διαχείριση, ώστε να χτιστούν γερές βάσεις για το μέλλον.

