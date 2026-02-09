Η Κιμ Καρντάσιαν στον τελικό του Super Bowl με τον Λούις Χάμιλτον - Είναι τελικά ζευγάρι (βίντεο)

ΟLewis Hamilton και η Kim Kardashian κατάφεραν να τραβήξουν όλα τα βλέμματα στο φετινό Super Bowl, όταν απαθανατίστηκαν στις κερκίδες να απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου, φουντώνοντας τις φήμες πως είναι ζευγάρι.Πριν από περίπου μία εβδομάδα, η The Sun υποστήριξε ότι ο αθλητής της Formula 1 και η reality star βγαίνουν εδώ και λίγο καιρό, έχοντας μάλιστα περάσει ένα πρόσφατο Σαββατοκύριακο μαζί στα Cotswolds.Οι δυο τους ήταν φίλοι για σχεδόν μια δεκαετία πριν ξεκινήσουν τα σενάρια περί ειδυλλίου στις αρχές του μήνα, ενώ η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως πιθανό ζευγάρι έγινε το βράδυ της Κυριακής, όταν η Kim εθεάθη στη σουίτα του Hamilton κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού.Στην ίδια σουίτα, στο Levi’s Stadium της Καλιφόρνια, βρέθηκαν επίσης η μικρότερη αδελφή της Kim, Kendall Jenner, ο ράπερ Tyler, The Creator και το μοντέλο Hailey Bieber. Η παρέα σηκώθηκε όρθια και διασκέδασε έντονα στη διάρκεια της εντυπωσιακής εμφάνισης του Bad Bunny.