Super Bowl 2026: Πραγματικός ο γάμος που έγινε στο show του Bad Bunny (βίντεο)
Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους μπροστά σε κοινό εκατομμυρίων από όλο τον κόσμο
Ο Bad Bunny έδωσε ένα πολυσυζητημένο show στο φετινό Super Bowl, όπου υποδέχτηκε πλήθος από γκεστ σταρ, μεταξύ αυτών και τη Lady Gaga. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα «λεπτομέρεια» όμως είναι ότι ο γάμος σε στυλ Πουέρτο Ρίκο, στον οποίο τραγούδησε ζωντανά, ήταν πραγματικός, όπως επιβεβαίωσε το People.
