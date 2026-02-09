Super Bowl 2026: Πραγματικός ο γάμος που έγινε στο show του Bad Bunny (βίντεο)
Super Bowl 2026: Πραγματικός ο γάμος που έγινε στο show του Bad Bunny (βίντεο)

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους μπροστά σε κοινό εκατομμυρίων από όλο τον κόσμο

Super Bowl 2026: Πραγματικός ο γάμος που έγινε στο show του Bad Bunny (βίντεο)
Ο Bad Bunny έδωσε ένα πολυσυζητημένο show στο φετινό Super Bowl, όπου υποδέχτηκε πλήθος από γκεστ σταρ, μεταξύ αυτών και τη Lady Gaga. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα «λεπτομέρεια» όμως είναι ότι ο γάμος σε στυλ Πουέρτο Ρίκο, στον οποίο τραγούδησε ζωντανά, ήταν πραγματικός, όπως επιβεβαίωσε το People.

