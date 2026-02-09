Πουέρτο Ρίκο Vs Ντόναλντ Τραμπ: Το viral βίντεο των Bad Bunny και Lady Gaga
Στο Super Bowl 2026
Το show του Bad Bunny στο Super Bowl 2026, αναπαράσταση γάμου του Πουέρτο Ρίκο, υποδέχτηκε πολλούς guest stars, ανάμεσα σε αυτούς και τη Lady Gaga, με την οποία χάρισε στο κοινό μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές της βραδιάς. Η Lady Gaga, με baby blue φόρεμα, κόκκινα ψηλοτάκουνα παπούτσια και καρφίτσα στο πέτο, ερμήνευσε μια εκδοχή του «Die With a Smile», που είχε παρουσιάσει το 2024 ως ντουέτο με τον Bruno Mars.
