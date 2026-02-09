Σατέν παντελόνι: H τάση που πρέπει να δοκιμάσετε
Σατέν παντελόνι: H τάση που πρέπει να δοκιμάσετε

Και πώς να τη φορέσετε.

Σατέν παντελόνι: H τάση που πρέπει να δοκιμάσετε
Τα σατέν παντελόνια αποτελούν εδώ και χρόνια βασικό κομμάτι της εορταστικής γκαρνταρόμπας που χαρίζει λάμψη και κομψότητα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Φέτος, όμως, η fashion κοινότητα τα απελευθερώνει από το αυστηρά γιορτινό τους πλαίσιο, δείχνοντάς μας πώς μπορούν να φορεθούν και στην καθημερινότητα.

