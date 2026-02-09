Η Μάργκοτ Ρόμπι απαντά σε όσους την κατακρίνουν για τον ρόλο της στα Ανεμοδαρμένα Ύψη και την ηλικία της

Ηπολυσυζητημένη ταινία Wuthering Heights, που βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Φεβρουαρίου, έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις γύρω από την επιλογή του cast.Αν και ο Jacob Elordi, 28 ετών, υποδύεται τον ταλαιπωρημένο Heathcliff, η Margot Robbie, 35, κλήθηκε να ερμηνεύσει την Catherine Earnshaw – η οποία στο βιβλίο της Emily Brontë του 1847 είναι ακόμα έφηβη.Η ηθοποιός εξηγεί σε συνέντευξή της στο USA TODAY ότι αυτή η ηλικιακή αναπροσαρμογή έχει νόημα για το σύγχρονο κοινό: «Στην ταινία, η Cathy βρίσκεται στα μέσα των 20 έως τις αρχές των 30, γεγονός που προσθέτει μεγαλύτερη πίεση στο ζήτημα του γάμου. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικό είναι να λένε σε μια 18χρονη ‘Σου αξίζει να παντρευτείς γρήγορα!’ – δεν έχει την ίδια βαρύτητα για τον σημερινό θεατή».Η ηθοποιός προσθέτει ότι, ειδικά για τις γυναίκες σήμερα, υπάρχει ένας «κατάλογος που πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τα 30: να παντρευτείς, να αγοράσεις σπίτι, να καθορίσεις την καριέρα σου και να αρχίσεις να σκέφτεσαι για παιδιά». «Βλέποντας μια μεγαλύτερη Cathy να αντιμετωπίζει αυτή την πίεση το μήνυμα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο».