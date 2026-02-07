Μάργκοτ Ρόμπι: Με vintage Τζον Γκαλιάνο στο Λονδίνο - Εικόνες

Αυτό φαίνεται πως ήταν το τελευταίο look της Margot Robbie για την εβδομάδα προώθησης του Wuthering Heights, σύμφωνα με την ανάρτηση στο Instagram του stylist της, Andrew Mukamal.Το σύνολο John Galliano από τη συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 1997 είναι από τις πιο πολυεπίπεδες και «εννοιολογικές» επιλογές της συγκεκριμένης press tour, καθώς ο σχεδιαστής μοιάζει να «κουμπώνει» ιδανικά με τον κόσμο της Emily Brontë.