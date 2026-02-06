Από μια προσωπική του αποτυχία εμπνεύστηκε μια έκθεση που εξελίχθηκε σε διεθνή επιτυχία

Μπορεί να νιώθουμε αμήχανα να μιλάμε για τις προσωπικές μας αποτυχίες, από οποιονδήποτε τομέα της ζωής μας κι αν προέρχονται, ωστόσο δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να συμφιλιωθούμε μαζί τους από το να συνειδητοποιήσουμε καταρχήν ότι δεν είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας. Αυτός είναι ένας από τους στόχους μιας νέας έκθεσης, μοναδικής στον κόσμο, του Μουσείου Προσωπικής Αποτυχίας (Museum of Personal Failure): ξεκίνησε στο Βανκούβερ, στον Καναδά, με πρωτοβουλία του επιμελητή και εικαστικού Eyvan Collins, ο οποίος εμπνεύστηκε την ιδέα από μια προσωπική του αποτυχία.