Η Έμα Στόουν αποκάλυψε γιατί δεν έχει Instagram: «Δεν θα κάνω»
Γιατί μένει μακριά από τα social media.
Μην περιμένετε να δείτε την Emma Stone στα social media, παρόλο που πλέον διαθέτει τον δικό της ιστότοπο. Η ηθοποιός δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το διαδίκυτο. Σε συνέντευξή της στο Rolling Stone στις 4 Φεβρουαρίου, με αφορμή το πρώτο της Super Bowl commercial, εξήγησε γιατί δεν έχει δικό της λογαριασμό στο Instagram, ούτε χρησιμοποιεί την εφαρμογή.
Η ηθοποιός συνεργάστηκε με την Squarespace για το πρώτο της διαφημιστικό, μαζί με τον Yorgos Lanthimos, σκηνοθέτη των Poor Things και The Favourite, ο οποίος στο διαφημιστικό τη γυρίζει στο σπίτι της, καθώς προσπαθούσε να αγοράσει το domain emmastone.com. Κάθε ανεπιτυχής προσπάθεια την έφερνε όλο και πιο κοντά σε… κρίσεις πανικού και σπασμένα laptop, τα οποία άλλαζαν με χιουμοριστικό τρόπο.
