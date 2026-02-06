Τα ζώδια που προσελκύουν οικονομική επιτυχία τον Φεβρουάριο 2026
Τον Φεβρουάριο του 2026, τρία ζώδια μπαίνουν σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή οικονομική περίοδο. Στις 3 Φεβρουαρίου, ο Ουρανός επέστρεψε σε ορθή πορεία για τελευταία φορά στον Ταύρο. Από το 2018 μέχρι σήμερα, ο πλανήτης των ανατροπών αμφισβήτησε το κατεστημένο και αποδόμησε ό,τι δεν λειτουργούσε πλέον στον τομέα των οικονομικών. Η επιστροφή του σε ορθή πορεία φέρνει απρόσμενες ευκαιρίες, οικονομικές ενισχύσεις και εξελίξεις που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

