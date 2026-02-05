Κιάνου Ριβς και Κάμερον Ντίαζ μαζί στη σκηνή 30 χρόνια μετά την πρώτη τους συνεργασία (βίντεο)
Κιάνου Ριβς και Κάμερον Ντίαζ μαζί στη σκηνή 30 χρόνια μετά την πρώτη τους συνεργασία (βίντεο)
Στο press event για την ταινία Outcome.
H Cameron Diaz επέστρεψε στα δρώμενα της υποκριτικής, έπειτα από μία παύση που έκανε για να μεγαλώσει την οικογένειά της, με μία εμφάνιση στα λευκά.
Η ηθοποιός πάντα προτιμούσε τις πιο minimal εμφανίσεις και το ίδιο στυλ υιοθέτησε και στην προβολή της ταινίας που πρωταγωνιστεί με τον Keanu Reeves, Outcome. Οι δύο συνάδελφοι έδωσαν το παρών σε εκδήλωση της Apple για την ταινία τη Δευτέρα, 02 Φεβρουαρίου, στην Καλιφόρνια.
Για την παρουσία της στο event η Cameron Diaz επέλεξε μία λευκή φούστα της Toteme από τη συλλογή Resort 2026, με στοιχεία που παραπέμπουν σε φτερά, την οποία συνδύασε με ένα διάφανο τοπ και ψηλοτάκουνες, μπεζ γόβες. Ο Keanu Reeves στο πλευρό της επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι, που συνδύασε με γκρι πουκάμισο και μαύρη γραβάτα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η ηθοποιός πάντα προτιμούσε τις πιο minimal εμφανίσεις και το ίδιο στυλ υιοθέτησε και στην προβολή της ταινίας που πρωταγωνιστεί με τον Keanu Reeves, Outcome. Οι δύο συνάδελφοι έδωσαν το παρών σε εκδήλωση της Apple για την ταινία τη Δευτέρα, 02 Φεβρουαρίου, στην Καλιφόρνια.
Για την παρουσία της στο event η Cameron Diaz επέλεξε μία λευκή φούστα της Toteme από τη συλλογή Resort 2026, με στοιχεία που παραπέμπουν σε φτερά, την οποία συνδύασε με ένα διάφανο τοπ και ψηλοτάκουνες, μπεζ γόβες. Ο Keanu Reeves στο πλευρό της επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι, που συνδύασε με γκρι πουκάμισο και μαύρη γραβάτα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα