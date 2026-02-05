Κιάνου Ριβς και Κάμερον Ντίαζ μαζί στη σκηνή 30 χρόνια μετά την πρώτη τους συνεργασία (βίντεο)

H Cameron Diaz επέστρεψε στα δρώμενα της υποκριτικής, έπειτα από μία παύση που έκανε για να μεγαλώσει την οικογένειά της, με μία εμφάνιση στα λευκά.Η ηθοποιός πάντα προτιμούσε τις πιο minimal εμφανίσεις και το ίδιο στυλ υιοθέτησε και στην προβολή της ταινίας που πρωταγωνιστεί με τον Keanu Reeves, Outcome. Οι δύο συνάδελφοι έδωσαν το παρών σε εκδήλωση της Apple για την ταινία τη Δευτέρα, 02 Φεβρουαρίου, στην Καλιφόρνια.Για την παρουσία της στο event η Cameron Diaz επέλεξε μία λευκή φούστα της Toteme από τη συλλογή Resort 2026, με στοιχεία που παραπέμπουν σε φτερά, την οποία συνδύασε με ένα διάφανο τοπ και ψηλοτάκουνες, μπεζ γόβες. Ο Keanu Reeves στο πλευρό της επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι, που συνδύασε με γκρι πουκάμισο και μαύρη γραβάτα.