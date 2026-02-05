Βραδινή ρουτίνα περιποίησης: Δίνουμε απαντήσεις στις πέντε πιο συχνές ερωτήσεις

Ένας πρακτικός μίνι οδηγός για καλύτερη φροντίδα της επιδερμίδας.

Όσο εξοικειωμένες κι αν είμαστε με τη φροντίδα της επιδερμίδας μας, πάντα υπάρχουν μικρές απορίες που μας μπερδεύουν. Για αυτό συγκεντρώσαμε τις πιο συχνές ερωτήσεις γύρω από τη νυχτερινή ρουτίνα περιποίησης και τις απαντάμε με απλό και ξεκάθαρο τρόπο.





Αρκεί το βράδυ ο καθαρισμός με νερό καθαρισμού ή χρειάζεται και δεύτερο προϊόν;





Για τον βραδινό καθαρισμό δεν υπάρχει δίλημμα. Είναι απαραίτητο κάθε βράδυ να απομακρύνουμε ό,τι έχει συσσωρευτεί στο δέρμα μέσα στη μέρα, από ρύπους και σκόνη μέχρι σμήγμα και μακιγιάζ. Το micellar νερό είναι ιδανικό πρώτο βήμα, αρκεί να το εφαρμόζουμε απαλά με βαμβάκι και χωρίς βιασύνη. Αν όμως φοράμε έντονο μακιγιάζ, καλό είναι να ακολουθεί και δεύτερο προϊόν καθαρισμού. Οι ξηρές και ευαίσθητες επιδερμίδες προτιμούν πιο ήπιες υφές όπως γαλακτώματα, ενώ οι λιπαρές νιώθουν καλύτερα με τζελ ή αφρούς που καθαρίζουν σε βάθος χωρίς να αφυδατώνουν.

