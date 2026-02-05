Ζιζέλ: Το βίντεο με την 3χρονη κόρη της να περπατά όπως εκείνη στην πασαρέλα που κέρδισε χιλιάδες σχόλια

Like mother,daughter, λένε οι Αμερικάνοι και η Gisele Bündchen το αποδεικνύει με τον πιο γλυκό τρόπο. Το supermodel γύρισε τον χρόνο πίσω στο 2016, ακολουθώντας το social media trend, σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της, όταν τίμησε τη γενέτειρά της, τη Βραζιλία, εμφανιζόμενη στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο ντε Τζανέιρο.Αυτό όμως που έκανε την ανάρτησή της πιο ξεχωριστή ήταν το τρυφερό στιγμιότυπο της κόρης της, Vivian, η οποία περπάτησε όπως η μητέρα της στην εμβληματική πασαρέλα. Το μοντέλο μοιράστηκε το βίντεο της 3 ετών τότε κόρη της με τους 23,1 εκατομμύρια followers της στο Instagram και τα σχόλια εκθειάζουν τη γλυκύτητα του κοριτσιού.Στο πρώτο πλάνο, η Gisele περπατά στο στάδιο φορώντας μία εντυπωσιακή χρυσή couture δημιουργία με βαθύ ντεκολτέ, μακριά μανίκια, ασύμμετρο κόψιμο, ψηλό σκίσιμο και μακριά ουρά. Ολοκληρώνει το look με ψηλοτάκουνα stilettos, ενώ τα μακριά ξανθά μαλλιά της κυματίζουν πίσω της και το λαμπερό, μπρονζέ μακιγιάζ της αναδεικνύει τη φυσική της ομορφιά.