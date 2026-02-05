«Το ποδόσφαιρο δεν πουλά φαγητό»: Το ξεκαρδιστικό βίντεο του Μάθιου Μακόναχι και του Μπράντλεϊ Κούπερ

Κάθε χρόνο το Super Bowl δεν υπόσχεται μόνο αθλητικό θέαμα, αλλά πολλά διαφημιστικά spot τα οποία καταλήγουν να γίνουν viral. Στο νέο video του Uber Eats, οι Matthew McConaughey και Bradley Cooper βρίσκονται σε μια ξεκαρδιστική αντιπαράθεση, με την Parker Posey να ενισχύει την ένταση, ενώ μια σειρά από διάσημα πρόσωπα κάνουν cameo εμφανίσεις.Στη διαφήμιση της πλατφόρμας delivery, που θα προβληθεί κατά τη διάρκεια του τελικού του NFL, οι φίλαθλοι των Seattle Seahawks και των New England Patriots έρχονται αντιμέτωποι και οι τηλεθεατές καλούνται να διαλέξουν και στρατόπεδο ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές.Στο teaser που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, o Matthew McConaughey υποδύεται έναν συνωμοσιολόγο, πεπεισμένο ότι το αμερικανικό ποδόσφαιρο αποτελεί στην πραγματικότητα μια τεράστια βιτρίνα για την προώθηση του φαγητού. Απέναντί του, ο Bradley Cooper παίζει τον ρόλο του φανατικού φιλάθλου που αμφισβητεί κάθε του επιχείρημα.«Σκέψου το: τα δοκάρια στο τέρμα… είναι σχεδιασμένα σαν πιρούνια», λέει ο McConaughey, προσπαθώντας να πείσει τον Cooper, ο οποίος απαντά απορημένος: «Δεν μπορεί να ισχύει αυτό». Παρά τις εκκλήσεις του Cooper να σταματήσει, ο McConaughey συνεχίζει ακάθεκτος, συνδέοντας ονόματα παικτών, όρους του αθλήματος και φαγητά σε έναν καταιγισμό γαστρονομικών θεωριών.Κάπου εκεί εμφανίζεται και η Parker Posey, του White Lotus, η οποία παίρνει θέση, στηρίζοντας τον McConaughey και τις αλλόκοτες θεωρίες του. «Του είπες για τα pancake blocks;», ρωτά με χιούμορ, κάνοντας αναφορά σε όρο του παιχνιδιού, δίνοντας ακόμα περισσότερη ένταση στη σκηνή.Η κόντρα κορυφώνεται σε ένα πάρτι παρακολούθησης του Super Bowl, με τον Cooper να προσπαθεί να βάλει τέλος: «Δεν πρόκειται ποτέ να με πείσεις ότι το ποδόσφαιρο πουλάει φαγητό. Τι λες να θάψουμε αυτή τη διαμάχη». Η απάντηση του McConaughey έρχεται για να εκνευρίσει περισσότερο τον Bradley: «Το μοσχάρι είναι φαγητό… και η κολοκύθα επίσης» (ως απάντηση στην έκφραση που χρησιμοποίησε ο Bradley Cooper: «squash [κολοκύθα] this beef [μοσχάρι]»0)