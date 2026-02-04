Η Φαίη Σκορδά με casual σύνολο σε πρεμιέρα ταινίας
Η Φαίη Σκορδά με casual σύνολο σε πρεμιέρα ταινίας
Πώς συνδύασε το denim παντελόνι της
ΗΡίτα και ο Ρόμπυ, ένα ρομπότ που λειτουργεί με μπαταρίες, μας διδάσκουν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα μέσα από τη μικρού μήκους ταινία: «Το καλό επιστρέφει». Η συγκινητική ιστορία τους και η σχέση που αναπτύσσουν με μία μπαταρία υπενθυμίζουν το πόσο σημαντικό είναι να δείχνουμε υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η ταινία «Το Καλό Επιστρέφει» αφηγείται μια τρυφερή ιστορία με πρωταγωνιστές τη μικρή Ρίτα, το ρομπότ Ρόμπυ και μια μπαταρία που γίνεται το σύμβολο της αξίας της ανακύκλωσης. Μέσα από μια απλή, καθημερινή πράξη, η ιστορία αναδεικνύει πώς η υπευθυνότητα και η φροντίδα για το περιβάλλον μπορούν να μετατραπούν σε στάση ζωής και να δημιουργήσουν αλυσιδωτά θετικά αποτελέσματα. Στην επίσημη πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, στις αίθουσες Gold Class στα Village Cinemas @ The Mall Athens, έδωσαν το παρών προσκεκλημένοι από τον χώρο της τηλεόρασης, των media και της δημιουργικής βιομηχανίας, ανάμεσά τους η Φαίη Σκορδά και η Μαρία Ηλιάκη.
