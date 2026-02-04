Η Κέιτ Μίντλετον σε thrift κατάστημα: Συνομίλησε με τους εργαζομένους και έφτιαξε τζιν - Δείτε βίντεο
Η Κέιτ Μίντλετον σε thrift κατάστημα: Συνομίλησε με τους εργαζομένους και έφτιαξε τζιν - Δείτε βίντεο
Με ένα υπέροχο vintage παλτό
Η Kate Middleton στην νέα της εμφάνιση υιοθέτησε ένα σύνολο που συνδύαζε vintage κομψότητα και σύγχρονη γοητεία, κατά την επίσκεψή της στο ιστορικό υφαντουργείο Melin Tregwynt στο Castlemorris της Ουαλίας και στη συνέχεια στο premium denim brand Hiut Denim.
Το απόλυτο κομμάτι της εμφάνισής της ήταν το εντυπωσιακό vintage παλτό της, δεκαετίας του 1960, κατασκευασμένο από παραδοσιακό ουαλικό μάλλινο ύφασμα tapestry, το οποίο είχε παραχθεί στο ίδιο το Melin Tregwynt.
Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας μετέτρεψε το ντύσιμό της σε έναν φόρο τιμής στην τοπική δεξιοτεχνία και πολιτιστική κληρονομιά. Το συνδύασε με το παντελόνι “Alina” της Victoria Beckham, σε olive τόνο, με φαρδιά γραμμή και δομημένη σιλουέτα. Ένα σκούρο πράσινο ζιβάγκο από N Peal London πρόσθεσε ζεστασιά και βάθος στο σύνολο, το οποίο ολοκλήρωσε με καφέ σουέτ block-heel γόβες από Emmy London.
