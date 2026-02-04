Η τρίτη Τζένιφερ στη ζωή του Μπεν Άφλεκ: Συνομιλούν σε ένα γκριντζ βίντεο

ΟBen Affleck επιστρέφει για ακόμη μία συνεργασία με τη Dunkin’, αυτή τη φορά με συνεργάτες – έκπληξη, που σίγουρα θα σας αρέσει.Στην πιο πρόσφατη διαφήμιση για το Super Bowl ο ηθοποιός και σκηνοθέτης συνεργάζεται με μια αγαπημένη μας Jennifer. Και όχι, δεν πρόκειται ούτε για την Jennifer Garner ούτε για την Jennifer Lopez.Η Jennifer που πρωταγωνιστεί στο νέο, νοσταλγικό spot είναι η Jennifer Aniston, πλαισιωμένη από δύο ακόμη εμβληματικές τηλεοπτικές φιγούρες: τον Jason Alexander και τον Matt LeBlanc.Στην αρχή της διαφήμισης, ο Affleck εμφανίζεται να βγάζει μια κασέτα VHS από το βίντεο, με την ένδειξη «Network Pilot 95». Απευθυνόμενος στους Aniston, Alexander και LeBlanc, ρωτά για τις εντυπώσεις αυτού που μόλις είχαν δει: «Jen, Matt, έχω μια ιδέα για εσάς. Αντιδράσεις, σκέψεις, αγάπη, ενθουσιασμό; Ακούστε με. Νομίζεις πως είσαι cringe. Εγώ έχω το χρυσό cringe».Ο Jason Alexander σχολιάζει: «Δεν νομίζω ότι σκηνοθέτησε το Argo», την ώρα που ο Affleck απαντά, αναφερόμενος στο video που μόλις του είχε δείξει: «Σας είπα ότι το έκαψα; Κατέστρεψα όλα τα αντίγραφα. Ναι, το έκανα».