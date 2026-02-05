Η βραβευμένη συγγραφέας Στέλλα Ζαφειροπούλου: «Νομίζω πως η αναπηρία μου εντέλει λειτούργησε ευεργετικά»
Η βραβευμένη συγγραφέας Στέλλα Ζαφειροπούλου: «Νομίζω πως η αναπηρία μου εντέλει λειτούργησε ευεργετικά»
Ενώ οι «Χήνες» της ετοιμάζονται να προσγειωθούν στο ΠΛΥΦΑ (από 11/02), μας μιλάει για τον φόβο του ξένου, τις παθογένειες της ελληνικής επαρχίας, τις συνέπειες της ιδρυματοποίησης αλλά και την αναπηρία ως καλλιτεχνική δύναμη
Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, τίποτα δεν μένει για πολύ κρυφό. Η Σοφία είναι μια νέα γυναίκα υιοθετημένη από την Κυριακή. Η καταγωγή της γίνεται συνεχώς αφορμή για συγκρούσεις μεταξύ τους, ενώ τα σχόλια και οι παρεμβάσεις του περίγυρου δυναμιτίζουν ακόμη περισσότερο την εύθραυστη ισορροπία τους. Την ώρα που η Κυριακή παλεύει κρυφά με τα ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση της περιουσίας και της κληρονομιάς της, η Σοφία γνωρίζει τον έρωτα και πιστεύει πως επιτέλους βρήκε την ευτυχία. Όμως, οι αποκαλύψεις που θα ακολουθήσουν θα ανατρέψουν τα πάντα, οδηγώντας τις σε απρόβλεπτες και τραγικές εξελίξεις.
