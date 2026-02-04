Η βασίλισσα Λετίσια συμπλήρωσε το μπουκλέ φόρεμά της με mini heels
Eπιβεβαιώνoντας την αγάπη της για τα κομψά παπούτσια με χαμηλό τακούνι και την αδυναμία της στα υφάσματα με υφή.
Όπως έχει αποδείξει επανειλημμένα η βασίλισσα Λετίσια, οι γόβες με χαμηλό τακούνι μπορούν να έχουν την ίδια κομψότητα και δυναμική με τα στιλέτο κάτι που επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά με μια πρόσφατη εμφάνιση. Στα τέλη Ιανουαρίου 2026, σε δεξίωση στη Μαδρίτη, η Ισπανίδα βασίλισσα επέλεξε ένα ζευγάρι μαύρα χαμηλοτάκουνα παπούτσια με αγκράφα.
