Σε πόλεις από όλο τον κόσμο, άντρες βιντεοσκοπούν γυναίκες τη νύχτα στον δρόμο χωρίς τη συναίνεσή τους
Και κερδοσκοπούν από το παράνομο υλικό, σύμφωνα με ένα νέο ρεπορτάζ του BBC

Μια νέα, ανατριχιαστική τάση έχει εμφανιστεί στο διαδίκτυο: άντρες βιντεοσκοπούν γυναίκες τη νύχτα στον δρόμο χωρίς τη συναίνεσή τους και κατόπιν κερδοσκοπούν από το παράνομο υλικό που δημοσιεύουν. Αυτά τα βίντεο δημοσιεύονται σε δημοφιλείς πλατφόρμες (π.χ. YouTube, TikTok) με περιγραφές όπως «walking tours», «nightlife content». Σχεδόν πάντα πρωταγωνιστούν εν αγνοία τους γυναίκες με φούστες και φορέματα, συχνά τραβηγμένες από πίσω ή από χαμηλά, ώστε να αποκαλύπτεται το εσωτερικό του ποδόγυρού τους.

