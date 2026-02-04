Τζιλ Μπάιντεν: Ο πρώην σύζυγός της συνελήφθη για τη δολοφονία της γυναίκας του
Τζιλ Μπάιντεν: Ο πρώην σύζυγός της συνελήφθη για τη δολοφονία της γυναίκας του
Ο William Stevenson κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού
Μπορεί η Jill Biden να είναι πλέον παντρεμένη με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Joe Biden, αλλά πρώην σύζυγός της ήταν ο William Stevenson: ένας άντρας που τώρα κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του, Linda Stevenson.
