Τζιλ Μπάιντεν: Ο πρώην σύζυγός της συνελήφθη για τη δολοφονία της γυναίκας του

Μπορεί η Jill Biden να είναι πλέον παντρεμένη με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Joe Biden, αλλά πρώην σύζυγός της ήταν ο William Stevenson: ένας άντρας που τώρα κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του, Linda Stevenson.