Γιατί ο κόσμος χορεύει και τραγουδάει στις κηδείες νέων διαδηλωτών στο Ιράν (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Πρόκειται για μια μακροχρόνια παράδοση, όπως εξηγεί ρεπόρτερ του BBC σε νέο βίντεο, με συγκλονιστικό οπτικό υλικό

Ένα πλήθος χορεύει και τραγουδάει. Θα μπορούσε το υλικό να προέρχεται από γιορτή, αν ο κόσμος δεν ήταν ντυμένος στα μαύρα και δεν μεσολαβούσαν στιγμές θρήνου. Στις κηδείες νέων διαδηλωτών στο Ιράν κάποιος μπορεί να δει τους συγγενείς και φίλους να χορεύουν και να τραγουδούν, ακολουθώντας ένα μακροχρόνιο τελετουργικό αποχαιρετισμού των νεκρών στη χώρα. Ειδικά όταν οι νεκροί είναι ανύπαντροι νέοι.

