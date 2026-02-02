Πάγωσαν οι καταρράκτες του Νιαγάρα: Οι μαγευτικές εικόνες από το δημοφιλές τουριστικό σημείο
Πάγωσαν οι καταρράκτες του Νιαγάρα: Οι μαγευτικές εικόνες από το δημοφιλές τουριστικό σημείο
Κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
Μια απόκοσμη σκηνή εξελίσσεται στους καταρράκτες του Niagara, καθώς ο παγωμένος αέρας δημιουργεί ένα μοναδικό παιχνίδι πάγου, ατμού και νερού. Οι δημοφιλείς καταρράκτες στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά έχουν μερικώς παγώσει, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα