Πάγωσαν οι καταρράκτες του Νιαγάρα: Οι μαγευτικές εικόνες από το δημοφιλές τουριστικό σημείο
Κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Μια απόκοσμη σκηνή εξελίσσεται στους καταρράκτες του Niagara, καθώς ο παγωμένος αέρας δημιουργεί ένα μοναδικό παιχνίδι πάγου, ατμού και νερού. Οι δημοφιλείς καταρράκτες στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά έχουν μερικώς παγώσει, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

