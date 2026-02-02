Πάγωσαν οι καταρράκτες του Νιαγάρα: Οι μαγευτικές εικόνες από το δημοφιλές τουριστικό σημείο

Μια απόκοσμη σκηνή εξελίσσεται στους καταρράκτες του Niagara, καθώς ο παγωμένος αέρας δημιουργεί ένα μοναδικό παιχνίδι πάγου, ατμού και νερού. Οι δημοφιλείς καταρράκτες στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά έχουν μερικώς παγώσει, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.