Τσάπελ Ρόαν: Η γυμνή εμφάνισή της στα Γκράμι προκάλεσε τουλάχιστον αμηχανία
Τσάπελ Ρόαν: Η γυμνή εμφάνισή της στα Γκράμι προκάλεσε τουλάχιστον αμηχανία
Με την υπογραφή Mugler, ακολουθούσε το κίνημα #freethenipples
Αν υπήρχε βραβείο πιο τολμηρής εμφάνισης στα φετινά Grammy σίγουρα θα είχε απονεμηθεί στη Chappell Roan, η οποία τράβηξε τα βλέμματα με την είσοδό της στην τελετή απονομής με το naked look της: ένα κόκκινο σιφόν φόρεμα που συγκρατούσε το piercing στο στήθος της, υποστηρίζοντας απόλυτα την τάση #freethenipples.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα