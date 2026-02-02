Τσάπελ Ρόαν: Η γυμνή εμφάνισή της στα Γκράμι προκάλεσε τουλάχιστον αμηχανία
Αν υπήρχε βραβείο πιο τολμηρής εμφάνισης στα φετινά Grammy σίγουρα θα είχε απονεμηθεί στη Chappell Roan, η οποία τράβηξε τα βλέμματα με την είσοδό της στην τελετή απονομής με το naked look της: ένα κόκκινο σιφόν φόρεμα που συγκρατούσε το piercing στο στήθος της, υποστηρίζοντας απόλυτα την τάση #freethenipples.

