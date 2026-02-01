Ένα μικρό μαγαζί στο Παρίσι μας γυρνά στο παρελθόν

Ένα συνοικιακό μαγαζί στο ρομαντικό Παρίσι έχει γίνει θέμα από το περιοδικό Monocle εώς το T Magazine των New York Times. Ο λόγος για το Rubirosas, ένα μικρό αλλά θαυματουργό κατάστημα που ταυτοχρόνως θα μπορούσαμε να πούμε πως λειτουργεί σαν χρονοκάψουλα η οποία μας μεταφέρει στην ατμόσφαιρα περασμένων εποχών και τη συνήθεια του να πηγαίνουμε για βόλτα και ψώνια σε γειτονιές. Η ιδιοκτήτρια του, πάντως, Lauren Rubinski το παρομοιάζει με «μαγαζί με ζαχαρωτά για ενήλικες» αποδίδοντας έτσι την χρωματιστή και χαρούμενη συνθήκη που επικρατεί στον χώρο.