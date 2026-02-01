Ένα μικρό μαγαζί στο Παρίσι μας γυρνά στο παρελθόν
Ένα μικρό μαγαζί στο Παρίσι μας γυρνά στο παρελθόν
Το Rubirosas μας θυμίζει την απόλαυση του να ψωνίζεις στα φυσικά καταστήματα της γειτονιάς
Ένα συνοικιακό μαγαζί στο ρομαντικό Παρίσι έχει γίνει θέμα από το περιοδικό Monocle εώς το T Magazine των New York Times. Ο λόγος για το Rubirosas, ένα μικρό αλλά θαυματουργό κατάστημα που ταυτοχρόνως θα μπορούσαμε να πούμε πως λειτουργεί σαν χρονοκάψουλα η οποία μας μεταφέρει στην ατμόσφαιρα περασμένων εποχών και τη συνήθεια του να πηγαίνουμε για βόλτα και ψώνια σε γειτονιές. Η ιδιοκτήτρια του, πάντως, Lauren Rubinski το παρομοιάζει με «μαγαζί με ζαχαρωτά για ενήλικες» αποδίδοντας έτσι την χρωματιστή και χαρούμενη συνθήκη που επικρατεί στον χώρο.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
