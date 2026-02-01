Κάρι Μπράντσο: Με τι θα παθιαζόταν αν ήταν σήμερα μια 32χρονη αρθρογράφος;

Τι θα πάθιαζε σήμερα την Carrie Bradshaw, αν ήταν μια 32χρονη αρθρογράφος; Θα πετύχαινε στις μέρες μας η σχέση της με τον Mr Big; Και ποια ατάκα της ακούει συχνότερα η Sarah Jessica Parker; Η ηθοποιός κλήθηκε, σε μια συνέντευξή της στο Brut, να απαντήσει σε όλες αυτές τις απορίες των θαυμαστών του «Sex and the city».