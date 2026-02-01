Νίκολα Πελτζ: Πού ξοδεύει το ένα εκατομμύριο δολάρια που φέρεται να της δίνει ο πατέρας της σαν «χαρτζιλίκι» κάθε μήνα;

Μπορεί πηγή κοντά στο περιβάλλον των Nicola Peltz και Brooklyn Beckham να επιχείρησε να διαψεύσει τη φήμη ότι εκείνη λαμβάνει μηνιαίως «χαρτζιλίκι» της τάξεως του ενός εκατομμυρίου δολαρίων από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της, Nelson Peltz, αλλά δεν κατάφερε να τους πείσει όλους.