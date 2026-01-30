Η γυναίκα που έσωσε έναν καταρράκτη
Η γυναίκα που έσωσε έναν καταρράκτη
Ένας από τους μεγαλύτερους και τους ομορφότερους της Ισλανδίας, ο Gullfoss, συνεχίζει να υπάρχει χάρη στη θαρραλέα Sigríður Tómasdóttir
Απαραίτητος σταθμός στη δημοφιλή τουριστική διαδρομή της Ισλανδίας Golden Circle είναι ο καταρράκτης Gullfoss, ένας από τους μεγαλύτερους και ομορφότερους της χώρας. Δεν θα συνέχιζε όμως να υπάρχει αν μια γυναίκα δεν είχε αναλάβει δράση στις αρχές του, 20ου αιώνα. Σήμερα η Sigríður Tómasdóttir θεωρείται η πρώτη ακτιβίστρια του περιβάλλοντος στη χώρα.
