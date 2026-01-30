Τζούντι Ντεντς: «Δεν βλέπω τίποτα» απάντησε σε φωτογράφους που της ζήτησαν να κοιτάξει την κάμερα (βίντεο)
Η Dame Judi Dench έχει μιλήσει πολλές φορές για τη διάγνωσή της με εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, που έχει οδηγήσει βαθμιαία στην επιδείνωση της όρασής της. Πρόσφατα λοιπόν οι θαυμαστές της κατέκριναν τους παπαράτσι που τη φωτογράφισαν στη νέα δημόσια εμφάνισή της, στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του βασιλιά Καρόλου «Finding Harmony: A King’s Vision at Windsor Castle», ζητώντας της να κοιτάξει προς τις κάμερες.

