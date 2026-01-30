Τζένιφερ Λόρενς: «Ένιωσα σαν να με κυνηγούσε μια τίγρη»
Με αφορμή τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην ταινία «Die My Love» η Jennifer Lawrence μίλησε σε συνεντεύξεις για τη δική της εμπειρία από την επιλόχειο κατάθλιψη, που έζησε μετά τη γέννα του δεύτερου παιδιού της. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περιγραφή, όπως τη μοιράστηκε η ηθοποιός με το Interview των New York Times και αποτυπώθηκε σε ένα βίντεο. Όπως επιβεβαίωσε αρχικά στη δημοσιογράφο, ήταν κάτι που δεν περίμενε, δεδομένου μάλιστα ότι είχε προηγηθεί ένας ακόμα τοκετός.

