Τζένιφερ Λόρενς: «Ένιωσα σαν να με κυνηγούσε μια τίγρη»
Τζένιφερ Λόρενς: «Ένιωσα σαν να με κυνηγούσε μια τίγρη»
Τι είπε για την εμπειρία της από την επιλόχειο κατάθλιψη
Με αφορμή τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην ταινία «Die My Love» η Jennifer Lawrence μίλησε σε συνεντεύξεις για τη δική της εμπειρία από την επιλόχειο κατάθλιψη, που έζησε μετά τη γέννα του δεύτερου παιδιού της. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περιγραφή, όπως τη μοιράστηκε η ηθοποιός με το Interview των New York Times και αποτυπώθηκε σε ένα βίντεο. Όπως επιβεβαίωσε αρχικά στη δημοσιογράφο, ήταν κάτι που δεν περίμενε, δεδομένου μάλιστα ότι είχε προηγηθεί ένας ακόμα τοκετός.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα