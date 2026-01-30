«The White Lotus»: Το μεγάλο όνομα που επιβεβαιώνεται ότι θα είναι στην 4η σεζόν
«The White Lotus»: Το μεγάλο όνομα που επιβεβαιώνεται ότι θα είναι στην 4η σεζόν

Η πλοκή θα εκτυλιχθεί στη Γαλλία

«The White Lotus»: Το μεγάλο όνομα που επιβεβαιώνεται ότι θα είναι στην 4η σεζόν
Ανακοινώθηκαν τα ονόματα του καστ του νέου κύκλου επεισοδίων του «The White Lotus» και κάποιες φήμες επιβεβαιώνονται: οι Helena Bonham Carter και Chris Messina πράγματι εντάσσονται στην ομάδα, όπως και η Marissa Long. Θα συμπρωταγωνιστήσουν με τους Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig και AJ Michalka.

