Κάρλα Μπρούνι: «Αγαπώ την Ελλάδα και χαίρομαι κάθε φορά που την επισκέπτομαι»: Όσα δήλωσε αποκλειστικά στο Marie Claire (βίντεο)
Στο σόου της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι με θέμα Old Hollywood
Την επίδειξη της Σήλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι παρακολούθησε η Carla Bruni. Το διεθνούς φήμης μοντέλο στάθηκε στην πρώτη σειρά των καλεσμένων και θαύμασε τις δημιουργίες της Ελληνίδας σχεδιάστριας, η οποία φέτος ανακοίνωσε και την ένταξη στο επίσημο πρόγραμμα της Fédération de la Haute Couture et de la Mode με την τιμητική ιδιότητα του Προσκεκλημένου Μέλους (Membre Invité).
Η πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας εμφανίστηκε χαμογελαστή ντυμένη στα μάυρα. Επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα με λεπτομέρειες από δαντέλα, το οποιό συνδύασε με ψηλοτάκουνες γόβες και κάπα, που διακρίνεται για τους τονισμένους ώμους με τις χρυσές λεπτομέρειες.
