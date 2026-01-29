Τεγιάνα Τέιλορ: Η πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μπιγιόνσε και καθόρισε την πορεία της

ΗTeyana Taylor αποκάλυψε τη σημαντικότερη συμβουλή που έχει λάβει ποτέ από τη Beyoncé και δεν αφορά ούτε τη μουσική ούτε τη φήμη, αλλά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου και την καριέρα σου.Σε αποκλειστική συνέντευξή της στο PEOPLE, η 35χρονη R&B star μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τη Beyoncé, τονίζοντας πως η συνεργασία και η επικοινωνία μαζί της υπήρξε καθοριστική σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής της διαδρομής.«Να επενδύεις στον εαυτό σου», ήταν η φράση που της είπε η Beyoncé μια συμβουλή που, όπως παραδέχεται, έχει μείνει χαραγμένη μέσα της.Παράλληλα, η Queen Bey τη δίδαξε να μη παίρνει τα πράγματα προσωπικά: «Μην το παίρνεις προσωπικά. Είναι business», της είπε, βοηθώντας τη να κατανοήσει τη σκληρή πραγματικότητα της βιομηχανίας του θεάματος.Η Teyana Taylor εξηγεί πως ξεκίνησε πολύ μικρή, μόλις στα 15 της, γεμάτη συναίσθημα και αθωότητα, χωρίς να κατανοεί πάντα τους κανόνες του παιχνιδιού. Εκείνη τη στιγμή, η Beyoncé της προσέφερε την καθοδήγηση που χρειαζόταν.