Δέκα μάσκες που είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι των μαλλιών
MARIE CLAIRE

Δέκα μάσκες που είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι των μαλλιών

Οι μάσκες περιποίησης δίνουν αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε πιθανό πρόβλημα των μαλλιών μας, αφήνοντάς τα πιο λαμπερά και υγιή.

Δέκα μάσκες που είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι των μαλλιών
Δεν είναι υπερβολή: οι μάσκες μαλλιών είναι οι απόλυτοι ήρωες της φροντίδας τους. Οταν χρειάζονται ενίσχυση, μία μάσκα είναι η λύση που θα κάνει την ουσιαστική διαφορά. Οι μάσκες μαλλιών διαφέρουν από τα conditioner, καθώς η φόρμουλά τους έχει την ικανότητα να εισχωρεί πιο βαθιά στην τρίχα και να προσφέρει αναδόμηση από μέσα προς τα έξω. Ειδικά σχεδιασμένες για να αντιμετωπίζουν ζημιές από περιβαλλοντικούς παράγοντες, θερμότητα ή χημικές επεξεργασίες, περιέχουν ισχυρά θρεπτικά συστατικά που ενυδατώνουν και ενδυναμώνουν τα μαλλιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης