Ariana Grande: Αποκάλυψε γιατί φορούσε συνεχώς oversized φούτερ το 2018
MARIE CLAIRE

Ariana Grande: Αποκάλυψε γιατί φορούσε συνεχώς oversized φούτερ το 2018

Η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για μια δύσκολη περίοδο της ζωής της και εξήγησε πώς οι στιλιστικές της επιλογές συνδέθηκαν με την ανάγκη για ασφάλεια και άνεση.

Ariana Grande: Αποκάλυψε γιατί φορούσε συνεχώς oversized φούτερ το 2018
Η Ariana Grande, είναι γνωστή για την στυλιστική τάση που καθιέρωσε σχεδόν μία δεκαετία πριν, που αφορά τα φαρδιά φούτερ τα οποία φορούσε ως φόρεμα με πολύ ψηλές μπότες. Πρόσφατα, αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο πίσω από τα oversized hoodies που έγιναν σήμα κατατεθέν της το 2018, μια περίοδο κατά την οποία η δημόσια εικόνα της απασχόλησε έντονα τα media και τον κόσμο της μόδας.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης