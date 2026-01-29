Ariana Grande: Αποκάλυψε γιατί φορούσε συνεχώς oversized φούτερ το 2018
Ariana Grande: Αποκάλυψε γιατί φορούσε συνεχώς oversized φούτερ το 2018
Η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για μια δύσκολη περίοδο της ζωής της και εξήγησε πώς οι στιλιστικές της επιλογές συνδέθηκαν με την ανάγκη για ασφάλεια και άνεση.
Η Ariana Grande, είναι γνωστή για την στυλιστική τάση που καθιέρωσε σχεδόν μία δεκαετία πριν, που αφορά τα φαρδιά φούτερ τα οποία φορούσε ως φόρεμα με πολύ ψηλές μπότες. Πρόσφατα, αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο πίσω από τα oversized hoodies που έγιναν σήμα κατατεθέν της το 2018, μια περίοδο κατά την οποία η δημόσια εικόνα της απασχόλησε έντονα τα media και τον κόσμο της μόδας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα