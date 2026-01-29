Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Μας υποδέχεται στο ζαχαροπλαστείο του «Ριφιφί» (βίντεο)
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Μας υποδέχεται στο ζαχαροπλαστείο του «Ριφιφί» (βίντεο)
Και μοιράζεται μυστικά από τα γυρίσματα
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που παρέδωσε μια από τις πλέον αξιομνημόνευτες ερμηνείες στο «Ριφιφί», μας υποδέχεται, μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram, στο ζαχαροπλαστείο όπου η «Όλγα» της Ευαγγελίας Μουμούρη έτρωγε την πάστα της – και που τελικά συνδέθηκε, με διαφορετικούς τρόπους, με τη ληστεία του αιώνα.
