Κλερ Ντέινς: Γιατί «κατέρρευσε» όταν έμαθε για την τρίτη εγκυμοσύνη, στα 44 χρόνια της

Σε μια νέα συνέντευξή της στο podcast της Amy Poehler, η Claire Danes μίλησε για ακόμα μία φορά για την τρίτη εγκυμοσύνη της, που προέκυψε τυχαία στα 44 χρόνια της. Η πρώτη της αντίδραση, όταν την ανακάλυψε, ήταν να «καταρρεύσει», όπως εξομολογήθηκε η 46χρονη πρωταγωνίστρια του «The Beast In Me» στην 54χρονη οικοδέσποινά της.