Αθηνά Μαξίμου: «Όταν λέει ένας άνδρας “Πρέπει να δώσουμε βήμα στις γυναίκες” από μόνο του είναι ανησυχητικό»

Συναντιόμαστε στη Στοά Μπολάνη στο Σύνταγμα. Η Αθηνά Μαξίμου, κομψή, χαμογελαστή και ανεπιτήδευτα εκφραστική, κάθεται απέναντί μου. Εχουμε συνομιλήσει κι άλλες φορές στο παρελθόν κι αυτό που πάντα διαπιστώνω είναι ότι τη διακρίνουν ταυτοχρόνως η ευγένεια και η μαχητικότητα, καθώς δεν διστάζει να πει ακριβώς αυτό που σκέφτεται αλλά συγχρόνως φροντίζει να δώσει στο συνομιλητή της το χώρο να αναπτύξει τη δική του άποψη. Βρισκόμαστε με αφορμή το ρόλο της στην παράσταση «#Cancel», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με το σύζυγό της Αιμίλιο Χειλάκη και τον Θανάση Κουρλαμπά. Μια και αμέσως μετά τη συνέντευξη θα κατευθυνθεί στο Θέατρο Αθηνών, επιλέγει να πιει ένα τσάι. Ξεκινάμε να μιλάμε για τη μαύρη κωμωδία στην οποία παίζει, αλλά σύντομα η συζήτηση θα οδηγηθεί σε θέματα που μας αφορούν όλες και όλους.