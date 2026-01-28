Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής: Οι ωραιότερες εμφανίσεις εκτός πασαρέλας
Tα αγαπημένα μας street style στιγμιότυπα.
Η Εβδομάδα Haute Couture Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 είναι γεγονός, φέρνοντας στο Παρίσι μοντέλα, celebrities και τις πιο καλοντυμένες insiders για μια εβδομάδα αφιερωμένη στην υψηλή μόδα. Η couture week είναι πάντα από τις πιο πολυαναμενόμενες στιγμές της σεζόν, όμως φέτος αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δύο νέα, ηχηρά ονόματα αφήνουν το αποτύπωμά τους σε ιστορικούς οίκους.
