Μακιγιάζ για λιπαρές επιδερμίδες: Όλα τα tips σύμφωνα με μία make-up expert

Εάν έχετε και εσείς λιπαρή – ή ακόμα και μεικτή – επιδερμίδα, σίγουρα γνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι να κρατήσετε το μακιγιάζ στο πρόσωπό σας, για παραπάνω από τρεις ώρες, χωρίς να κάνουν την εμφάνισή τους, τα πρώτα σημάδια λάμψης και λιπαρότητας. Και φυσικά, γνωρίζετε ακόμα καλύτερα πόσο ενοχλητική είναι αυτή η αίσθηση στο δέρμα, ειδικά εάν παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς touch-ups ή αφαίρεση.