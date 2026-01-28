Η προώθηση της αναλογικής ζωής… online

Αναλογική ζωή, αναλογική τσάντα. Είναι ακόμα Ιανουάριος και ήδη έχουμε ακούσει για την στροφή σε αυτού του τύπου την καθημερινότητα περισσότερες φορές από ότι ακούμε συνήθως για δίαιτες τη συγκεκριμένη περίοδο.Είναι μία ακόμα τάση-φούσκα που θα σκάσει αργά ή γρήγορα, ή το έχουμε πάρει όντως σοβαρά μετά από χρόνια ψηφιακής κόπωσης;Το περιοδικό Dazed συμβουλεύτηκε την Dr. Kaitlyn Regehr, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο UCL και συγγραφέα του σχετικού με το θέμα βιβλίου Smartphone Nation: Why We’re All Addicted to Screens and What You Can Do About It. Η Regehr φαίνεται να πιστεύει πως δεν πρόκειται για μια πρόσκαιρη τάση αλλά για πραγματική ανάγκη. «Ο κόσμος έχει αρχίσει να αισθάνεται όλο και πιο άβολα με την οικονομία του αλγόριθμου η οποία βλέπει την προσοχή μας σαν προϊόν που πωλείται στους διαφημιστές με σκοπό να κρατούν τα μάτια μας στις οθόνες για όσο περισσότερο γίνεται. […] Το αναλογικό lifestyle έχει να κάνει με την προσπάθεια να είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι όσων αφορά τη χρήση της τεχνολογίας κάνοντας την να δουλεύει για εμάς με τον τρόπο που επιθυμούμε να λειτουργεί προς όφελός μας και τελικά, να επαναφέρει την προσοχή μας πίσω στην κοινότητα πέρα από αυτόν τον υπερ-εξατομικευμένο τρόπο ύπαρξης». Μάλιστα, η συγγραφέας φτάνει στο σημείο να αναφέρει πως η αντίσταση στην ψηφιακή εξάρτηση θα αποτελέσει μια συμπεριφορική αλλαγή ανάμεσα στις γενιές και θα συγκρίνεται με το «κάπνισμα σε δωμάτια νοσοκομείου.. Κάτι εξαιρετικά απαρχαιωμένο και ανθυγιεινό».