Μανχάταν: Πώς ένα ζευγάρι κατάφερε να ζει «rent-free» στην πιο ακριβή πόλη του κόσμου
MARIE CLAIRE

Μανχάταν: Πώς ένα ζευγάρι κατάφερε να ζει «rent-free» στην πιο ακριβή πόλη του κόσμου

Σε ένα πλήρως εξοπλισμένο «σπίτι».

Μανχάταν: Πώς ένα ζευγάρι κατάφερε να ζει «rent-free» στην πιο ακριβή πόλη του κόσμου
Πρόσφατα, ένα βίντεο στο Instagram έγινε viral, τραβώντας την προσοχή όχι μόνο για το εντυπωσιακό του design, αλλά και για το ερώτημα που θέτει γύρω από το κόστος ζωής στη Νέα Υόρκη. Ένα ζευγάρι, travel vloggers, με σχεδόν 2 εκατομμύρια ακολούθους, δείχνει πώς κατάφερε να ζει στο Μανχάταν «χωρίς ενοίκιο», έχοντας μετατρέψει ένα σχολικό λεωφορείο 12 μέτρων σε πλήρως εξοπλισμένο σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης