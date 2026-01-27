Μανχάταν: Πώς ένα ζευγάρι κατάφερε να ζει «rent-free» στην πιο ακριβή πόλη του κόσμου

Πρόσφατα, ένα βίντεο στο Instagram έγινε viral, τραβώντας την προσοχή όχι μόνο για το εντυπωσιακό του design, αλλά και για το ερώτημα που θέτει γύρω από το κόστος ζωής στη Νέα Υόρκη. Ένα ζευγάρι, travel vloggers, με σχεδόν 2 εκατομμύρια ακολούθους, δείχνει πώς κατάφερε να ζει στο Μανχάταν «χωρίς ενοίκιο», έχοντας μετατρέψει ένα σχολικό λεωφορείο 12 μέτρων σε πλήρως εξοπλισμένο σπίτι.