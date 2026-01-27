Η Rihanna παρακολούθησε το haute couture ντεμπούτο του Jonathan Anderson για τον Dior ντυμένη στα μαύρα
Το σύνολό της παρέπεμπε στο Look 46 της χθεσινής επίδειξης.
Επτά μήνες μετά την πρώτη του επίδειξη για τον οίκο, η Rihanna επέστρεψε στη front row του Jonathan Anderson. Την παραμονή της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής, οι παπαράτσι την εντόπισαν έξω από το Four Seasons στο Παρίσι, κρατώντας μια Lady Dior, μια λεπτομέρεια που οι fashion editors εξέλαβαν ως άτυπη επιβεβαίωση της παρουσίας της στο πολυαναμενόμενο couture ντεμπούτο του σχεδιαστή.
