Ιράν: Η συγκλονιστική στιγμή που νεαρή κοπέλα κόβει τα μαλλιά της στην κηδεία της αδερφής της (βίντεο)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα video από το Ιράν που δείχνει μια νεαρή γυναίκα να περπατά σε πομπή κηδείας και να κόβει τα μαλλιά της. Το κορίτσι, του οποίου το όνομα δεν γίνεται γνωστό, θρηνεί τον θάνατο της αδερφής της, η οποία δολοφονήθηκε από Ιρανούς στρατιώτες στη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας στη χώρα στις αρχές του μήνα.Η 21χρονη Melika Dastyab, μουσικός και φοιτήτρια κουρδικής καταγωγής, έχασε τη ζωή της την 8η Ιανουαρίου σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην Κερμανσάχ. Η νεαρή κοπέλα είχε κατέβει στους δρόμους, μαζί με χιλιάδες συμπατριώτες της, για να διαμαρτυρηθεί για τις βάναυσες πρακτικές του θεοκρατικού καθεστώτος και βρέθηκε αντιμέτωπη με τα όπλα των Φρουρών της Επανάστασης, μπροστά στα μάτια της αδερφή της.